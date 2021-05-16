Общая система с данными из разных реестров и баз заработает в России до конца года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщается на сайте правительства.
Ресурс начнет работу в стране до конца 2021 года. Основной задачей платформы станет улучшение качества и повышение доступности государственных и муниципальных услуг. На ней будут объединены данные из разных государственных систем, реестров и баз.
«Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», — отмечается в сообщении.
Данные, которые содержатся в этих ресурсах, на данный момент рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями, отметили в правительстве.
«Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами, а значит — и сам процесс оказания гражданам тех или иных услуг», — подчеркивается в сообщении.
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Фото: Pressmaster /
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