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Общая система с данными из разных реестров и баз заработает в России до конца года

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщается на сайте правительства.

Общая система с данными из разных реестров и баз заработает в России до конца года

Ресурс начнет работу в стране до конца 2021 года. Основной задачей платформы станет улучшение качества и повышение доступности государственных и муниципальных услуг. На ней будут объединены данные из разных государственных систем, реестров и баз.

«Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», — отмечается в сообщении.

Данные, которые содержатся в этих ресурсах, на данный момент рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями, отметили в правительстве. 

«Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами, а значит — и сам процесс оказания гражданам тех или иных услуг», — подчеркивается в сообщении.

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Фото: Pressmaster / Shutterstock

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