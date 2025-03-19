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Общественники предложили ввести минимальные цены на специи

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением усилить контроль за рынком специй и приправ, включая введение минимальных розничных цен (МРЦ). С письмом ознакомился «Коммерсантъ».

Общественники предложили ввести минимальные цены на специи
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Глава НСЗПП Павел Шапкин сообщил, что аппарат Мишустина уведомил организацию о рассмотрении обращения профильными ведомствами. По мнению Шапкина, МРЦ на пряности должны действовать только на продукцию экономсегмента, чтобы вытеснить с рынка некачественные товары. Если перец или паприка продаются дешевле 500 рублей за 1 кг, это один из первых признаков суррогатной продукции, отметил глава союза.

Также среди предложений НСЗПП — обязательная регистрация поставщиков сырья в реестре Минпромторга, включение специй в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества, как молочная продукция и детское питание.

Зачем вводить МРЦ? Инициатива союза основана на результатах исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях. Если в феврале-марте 2024 года пороговые показатели КМАФАнМ (определяют наличие канцерогенов, мутагенов и токсичных веществ) были выявлены лишь в нескольких образцах, то в 2025 году нарушения обнаружены уже в 50% случаев.

Например, в «Приправе для шашлыка» под товарным знаком «Приправыч» и «Приправе универсальной» под брендом «Спайс мастер» допустимые нормы КМАФАнМ превышены в 40 раз. Наибольшее количество нарушений по показателю наличия бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции АО «Проксима» под брендом «Приправыч» («Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля», «Перец черный молотый»).

Что говорят эксперты? Исполнительный директор компании «Айдиго» Руслан Бабицын подчеркивает, что сегодня контрафакт на рынке специй никто не регулирует. Он ожидает изменений в законодательстве, которые введут систему маркировки для этих категорий, но признает, что на первых порах отследить качество сырья от зарубежных поставщиков будет сложно.

Фото на обложке: Akhil Chandran / Unsplash

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