«Оценки судов неадекватны»: эксперты поддержали инициативу о возмещении морального вреда жертвам утечек

Роскомнадзор (РКН) предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам утечек, связанных с мошенничеством в сети. Эксперты отрасли поддерживают инициативу, указывая, что существующие на данный момент инструменты малоэффективны.

По словам заместителя руководителя РКН Владимира Логунова, операторы данных должны компенсировать жертвам утечек непосредственно нанесенный моральный ущерб.

Кроме того, Логунов предложил в целях защиты прав граждан не распространять правила трансграничной передачи данных на иностранные интернет-площадки. То есть могут быть введены ограничения, чтобы указанный регламент не распространялся на другие страны.

Также представитель РКН отметил, что чаще всего интернет-мошенничеству подвержены люди старшего поколения и те, которые имеют несовершеннолетних детей.

«Только 17% обманутых в сети попытались возбудить уголовное дело. 83%, когда у них были утрачены данные, или когда они были каким-то образом обмануты, не обращаются в МВД. Поэтому важно профилактировать такие нарушения на ранних этапах, проводить обучение пользователей», — подчеркнул он.

Такая тенденция, по мнению экспертов, объясняется низкой эффективностью существующих на данный момент инструментов защиты населения от утечек. По словам эксперта по работе с данными, преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, основная проблема состоит в том, что суды неадекватно оценивают моральный вред — «как правило в несколько тысяч рублей».

С ним соглашается и член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский.

«Надо понимать, что сейчас у жертв есть право требовать возмещения морального вреда, но это судебная процедура, длится она очень долго, объединить несколько исков в один групповой иск нельзя, следовательно, перед жертвами стоит выбор: ничего не делать или потратить много времени и сил с перспективой отсудить 5 — 10 тысяч рублей за утечку», — отметил он.

Однако вместо возмещения убытков, Комиссия предлагает ввести гарантированный размер компенсации за нарушение порядка обработки данных. Подобный механизм уже давно и успешно функционирует в сфере защиты авторских прав, отмечает Янковский.

Поясняется, что в таком случае обратившийся за выплатой компенсации человек не должен доказывать размер ущерба, причиненного ему утечкой. Размер компенсации устанавливает суд в размере от 10 тысяч до 1 млн рублей, добавил Янковский.

«Наш закон придется менять, чтобы реализовать предложение Роскомнадзора», — сказал Блинов.

Сейчас российский закон не содержит отдельного нарушения под названием «утечка». Нарушением является не утечка, а непринятие мер безопасности, объяснил эксперт.

По его словам, такой подход является оптимальным, так как он учитывает предпринятые усилия по защите информации. При этом оператора можно привлечь к ответственности «профилактически — даже до того, как информация утекла».

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Фото: posteriori / Shutterstock