Сокращение сроков действия шенгена, операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ: главное 20 октября

Финская фармакологическая компания Orion Pharma может покинуть российский рынок, страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия мультивиз, спрос на кредиты со стороны россиян упал на 25% и другие новости 20 октября.
Мир
- Страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. Выросло число виз, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов», могут дать мультивизу на две недели.
Россия
- Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции будет выполнять Минэкономики.
- Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Инициатива связана с тем, что иностранные автоконцерны, которые покинули рынок РФ и перестали выполнять свою часть обязательств, продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов.
Финансы
- Держатели еврооблигаций российских компаний просят Госдуму обязать последних выпускать замещающие бонды. Сейчас о таком решении объявили лишь пять эмитентов. Выпуск дублирующих бумаг сопряжен с рядом сложностей, но и прямая организация выплат в рублях — непростой процесс.
- Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25%. Сокращение спроса может быть связано с геополитическими событиями, оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж.
Бизнес
- С российского рынка может уйти финская фармакологическая компания Orion Pharma, что станет первым прецедентом сворачивания бизнес-операций в России западной фармкомпанией.
- Паритетное СП «Соллерс» и японской Isuzu получило одобрение правительства на расторжение специнвестконтракта. Компания так и не выполнила свои обязательства.
- Спустя месяц после объявления о частичной мобилизации цены на авиабилеты за рубеж снизились более чем на 25%. Больше всего подешевели перелеты в Армению.
- Российские операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ на фоне миграции в страну российских специалистов и стартапов. Компания Codevelopment выкупила в дубайском бизнес-центре Burj Daman 4 тыс. кв. м за $30 млн.
- Инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. полностью вышел из российского бизнеса, тем самым полностью разделив российские и зарубежные активы компании. 100-процентную долю в уставном капитале ИК «Фридом Финанс» и банке «Фридом Финанс» купил один из основателей компании Максим Повалишин.
Фото на обложке: Unsplash
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