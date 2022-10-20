Финская фармакологическая компания Orion Pharma может покинуть российский рынок, страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия мультивиз, спрос на кредиты со стороны россиян упал на 25% и другие новости 20 октября.

Сокращение сроков действия шенгена, операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ: главное 20 октября