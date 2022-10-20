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Сокращение сроков действия шенгена, операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ: главное 20 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Финская фармакологическая компания Orion Pharma может покинуть российский рынок, страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия мультивиз, спрос на кредиты со стороны россиян упал на 25% и другие новости 20 октября.

Сокращение сроков действия шенгена, операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ: главное 20 октября

Мир

  • Страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. Выросло число виз, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов», могут дать мультивизу на две недели.

Россия

  • Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции будет выполнять Минэкономики.
  • Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Инициатива связана с тем, что иностранные автоконцерны, которые покинули рынок РФ и перестали выполнять свою часть обязательств, продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов.

Финансы

  • Держатели еврооблигаций российских компаний просят Госдуму обязать последних выпускать замещающие бонды. Сейчас о таком решении объявили лишь пять эмитентов. Выпуск дублирующих бумаг сопряжен с рядом сложностей, но и прямая организация выплат в рублях — непростой процесс. 
  • Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25%. Сокращение спроса может быть связано с геополитическими событиями, оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж.

Бизнес

  • С российского рынка может уйти финская фармакологическая компания Orion Pharma, что станет первым прецедентом сворачивания бизнес-операций в России западной фармкомпанией.
  • Паритетное СП «Соллерс» и японской Isuzu получило одобрение правительства на расторжение специнвестконтракта. Компания так и не выполнила свои обязательства.
  • Спустя месяц после объявления о частичной мобилизации цены на авиабилеты за рубеж снизились более чем на 25%. Больше всего подешевели перелеты в Армению.
  • Российские операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ на фоне миграции в страну российских специалистов и стартапов. Компания Codevelopment выкупила в дубайском бизнес-центре Burj Daman 4 тыс. кв. м за $30 млн.
  • Инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. полностью вышел из российского бизнеса, тем самым полностью разделив российские и зарубежные активы компании. 100-процентную долю в уставном капитале ИК «Фридом Финанс» и банке «Фридом Финанс» купил один из основателей компании Максим Повалишин.

Фото на обложке: Unsplash

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