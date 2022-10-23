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Старт российского Starlink, серые схемы в табачной отрасли, «теневой флот» нефтетанкеров РФ: главное 23 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На орбиту вышел первый спутник российского аналога Starlink, Bloomberg обвиняет РФ в подготовке к обходу санкций ЕС, ЦАР готова торговать с Россией по бартеру из-за проблем с оплатой, а RB продолжает освещать главные бизнес-новости дня.

Старт российского Starlink, серые схемы в табачной отрасли, «теневой флот» нефтетанкеров РФ: главное 23 октября

Мир

  • Из-за сложностей с оплатой на фоне антироссийских санкций Центральноафриканская республика (ЦАР) готова торговать с РФ по бартеру. Председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи сообщил РИА, что из-за ограничений он даже не смог оплатить свой номер в московской гостинице.

Россия

  • На орбиту вышел «Скиф-Д», первый спутник проекта «Сфера», российского аналога Starlink.
  • Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в рамках проекта «Сфера» будет запущено более 600 космических аппаратов.
  • Bloomberg: Россия готовит «теневой флот» нефтетанкеров для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза, которое вступит в силу 5 декабря.

Бизнес

  • В возрасте 78 лет умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц.
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил о недостаточном регулировании рынка табачной продукции в РФ. По словам политика, табачной отрасли необходима система контроля «по примеру той, которая действует для рынка алкоголя».

Фото: Unsplash

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