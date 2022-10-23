На орбиту вышел первый спутник российского аналога Starlink, Bloomberg обвиняет РФ в подготовке к обходу санкций ЕС, ЦАР готова торговать с Россией по бартеру из-за проблем с оплатой, а RB продолжает освещать главные бизнес-новости дня.

Старт российского Starlink, серые схемы в табачной отрасли, «теневой флот» нефтетанкеров РФ: главное 23 октября