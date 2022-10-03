Ритейлеры просят снять пошлины с импортных овощей и фруктов, ЕС может сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, мобилизованным выдают карты Сбербанка, «Промсвязьбанка» и ВТБ и другие события 3 октября — в дайджесте RB.RU.

Samsung взяла на работу специалистов из Electrolux, «Теремок» запускает доставку: главное за 3 октября