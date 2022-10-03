Samsung взяла на работу специалистов из Electrolux, «Теремок» запускает доставку: главное за 3 октября

Карина Пардаева
Ритейлеры просят снять пошлины с импортных овощей и фруктов, ЕС может сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, мобилизованным выдают карты Сбербанка, «Промсвязьбанка» и ВТБ и другие события 3 октября — в дайджесте RB.RU.
Samsung взяла на работу специалистов из Electrolux, «Теремок» запускает доставку: главное за 3 октябряКарина Пардаева
Мир
- Евросоюз намерен сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, которые должны вступить в силу в декабре, сообщают СМИ. Это позволит провозить энергоносители на судах через проливы.
Финансы
- Мобилизованным для участия в спецоперации для получения денежного довольствия выдают карты Сбербанка, Промсвязьбанка и ВТБ, выяснил «Коммерсантъ». При этом у некоторых мобилизованных могут возникнуть проблемы с оформлением карт из-за того, что в военкоматах им нередко не выдают военные билеты. Эксперты также предупреждают, что мобилизованный может оказаться не в состоянии распоряжаться деньгами на карте из-за отсутствия инфраструктуры и интернета в местах службы.
Бизнес
- В российских ТЦ за прошлую неделю количество посетителей упало на 8-40%. И в зависимости от объекта число заказов снизилось от 8 до 30%.
- Ритейлеры просят снять пошлины с импортных овощей и фруктов. Эксперты считают, что мера может сдержать инфляцию. Но российские производители опасаются, что льготный импорт нанесет ущерб их бизнесу.
- Samsung взяла на работу специалистов из Electrolux в ожидании лучших времен. Компания пока не намерена покидать российский рынок, хотя и не торопится возобновлять приостановленные официальные поставки.
- Сеть «Теремок» запускает доставку. На фоне консолидации сервисов доставки еды — покупки «Яндексом» Delivery Club — сети общепита стараются снизить зависимость от них.
Транспорт
- «Сберавтотех» и «Камаз» готовы протестировать на автодорогах общего пользования три модели беспилотных грузовиков. Однако их заявки на создание экспериментальных правовых режимов не утвердило правительство.
Фото на обложке: Bubbers BB /
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