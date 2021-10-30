Oculus приобрел компанию-разработчика VR-тренировок

Разработчик технологий виртуальной реальности Oculus купил компанию Within и ее иммерсивный фитнес-сервис Supernatural. Сумма сделки не уточняется.

Oculus (принадлежит Meta, бывшей Facebook) приобрел сервис VR-тренировок Supernatural для развития своей виртуальной метавселенной, об этом сообщается в блоге компании.

«Вместе мы откроем будущее устройствам для спортивных приложений в виртуальной реальности, вдохновив других разработчиков создать свои фитнес-решения для VR. Мы верим, что фитнес ждет невероятный успех в виртуальности», — пишет вице-президент компании Джейсон Рубин.

Within, разработчик Supernatural, будет работать независимо в подразделении Reality Labs.

Сервис Supernatural предполагает использование VR-очков и нескольких контроллеров для спортивных тренировок, чтобы разнообразить их.

Пользователи могут выбрать любое место в виртуальности, где бы они хотели заниматься («от Мачу-Пикчу до равнин Марса»), а за выполнением упражнений следят тренеры. Уточняется, что сейчас у Supernatural тысячи пользователей.

Глава Meta (на днях переименованная в таковую из Facebook) Марк Цукерберг вместе с презентацией нового названия своей компании объявил о задуманном им создании «метавселенной», которая объединит различные сервисы виртуальной и дополненной реальности. Мы рассказывали, что это значит для разработчиков.

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Фото: Within/Facebook