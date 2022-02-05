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Одежда и обувь подорожали в среднем на 15-25%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Рост цен на одежду и обувь в России в 2021 году составил 15-25%, и такая динамика сохранится в 2022 году из-за увеличения затрат производителей на материалы.

Одежда и обувь подорожали в среднем на 15-25%

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала «РИА Новостям», что это не только российские реалии, а мировой тренд.

«Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь – лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», – подчеркнула она.

К концу 2021 года больше всего подорожали товары в премиальном сегменте – на 20-30%. В среднем сегменте рост составил 15-25%, в массовом – 10-15%.

Основная причина происходящего – мировой рост цен на все виды сырья, вследствие которого увеличивается и себестоимость товаров.

На цену также влияет транспортировка: дорожает топливо, возникают логистические сложности из-за карантинных мер.

Такие локальные факторы, как нестабильность курса рубля, тоже играют свою роль. Снижение обменного курса означает, что стоимость импортных расходных материалов и непосредственно товаров в рублях повышается.

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Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая влияет на закупочные цены, а они, в свою очередь, уже на розничные.

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Фото на обложке: RODNAE Productions / Pexels

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