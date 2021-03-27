Facebook, Microsoft и Uber вернут сотрудников в офисы после года удаленной работы

Facebook Inc. начнет открытие офисов в Кремниевой долине в мае, пишет Bloomberg. Первым будет открыт офис в Бэй Эриа, Сан-Франциско. Его загрузка составит 10% от общего штата. У сотрудников также будет возможность продолжать работать удаленно в течение месяца после пятидесятипроцентной загрузки, сообщили в компании. Ожидается, что заполненность крупнейших офисов компании, включая штаб-квартиру в Менло-Парке, Калифорния, не достигнет 50% до начала сентября. В офисах будут соблюдены протоколы безопасности: маски, социальное дистанцирование, в некоторых случаях компания будет проводить еженедельное тестирование на коронавирус.

Microsoft откроет штаб-квартиру в Редмонде, штат Вашингтон, в конце марта. Компания планирует ввести неполный рабочий день из дома в качестве стандарта для всех офисных сотрудников.

Uber Technologies Inc откроет офисы в Сан-Франциско в конце марта. Рабочее пространство будет заполнено на 20%. У сотрудников компании будет возможность выбрать между офисной и удаленной работой, отмечает Reuters. Сотрудники, которые вернутся в офис, должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и протирать поверхности столов, говорится в заявлении Uber. Сотрудники, которые болеют, а также люди, у членов семьи которых диагностирован коронавирус, останутся дома.

Twitter пока не определила дату открытия офисов, но планирует делать это постепенно, начиная с двадцатипроцентной заполненности, пишет The Verge со ссылкой на представителя компании. Google не ответила на запрос The Verge о возвращении в офис. В 2020 году компания анонсировала для сотрудников возможность работы из дома до сентября 2021 года. Apple также не ответила на запрос, однако ранее стало известно, что компания попросила некоторых сотрудников вернуться в офисы в мае 2020 года.

Большинство технологических компаний в Калифорнии и за пределами продолжают работать в смешанном режиме, отмечает The Verge. Технологическая индустрия может увидеть в решении компаний сигнал для возможности вернуться в офисы — по крайней мере частично — после более чем года удаленной работы во время глобальной пандемии, пишет Bloomberg.

В 2020 году генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что до 50% сотрудников компании перейдут на полностью удаленный формат работы в течение следующих десяти лет. Компания разрешила некоторым сотрудникам подать заявку на переезд для смены постоянного места жительства. Однако сотрудникам, которые покинут такие дорогие регионы как Кремниевая долина, снизят зарплату в соответствии с установленными ценами в новых местах.

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