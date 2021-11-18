Российский рынок офисного ПО к 2026 году может вырасти до 59 млрд рублей — исследование

Российский рынок офисного программного обеспечения (ПО) к 2026 году может вырасти до 59 млрд рублей. При этом доля отечественных разработчиков на нем увеличится с нынешних 7% до 40%. Это произойдет благодаря политике импортозамещения и повышению рисков использования зарубежных разработок, а также росту их стоимости из-за санкций.

По итогам 2020 года российский рынок офисного ПО составил 38,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование J`son & Partners Consulting. Большая доля рынка офисного ПО, то есть продуктов, предназначенных в первую очередь для обработки электронных документов с возможностью совместной работы, пришлась на коммерческий сектор и составила 26,2 млрд рублей. На втором месте по объемам затрат — госсектор (9,9 млрд рублей) и закупки физлиц (2,7 млрд рублей).

С учетом уровня распространенности альтернативных решений (свободное ПО, условно-бесплатные сервисы, в том числе freemium, необновляемое и устаревшее ПО и др.) потенциальная емкость рынка может достигать 309,5 млрд рублей, подсчитали авторы исследования.

Эксперты прогнозируют, что в среднем российский рынок офисного ПО будет расти на 6-9% в год и к 2026 году составит 59 млрд рублей. При этом, по прогнозам аналитиков, к 2026 году структура рынка значительно поменяется — доля зарубежного ПО снизится до 30% с текущих 77,5%, а доля отечественного увеличится с 7% до 40%. Еще около 30% придется на свободное ПО с открытым кодом.

Предполагается, что ключевыми драйверами изменения структуры рынка станет импортозамещение, поддержка открытого ПО со стороны государства, усиление требований госкомпаний и коммерческих организаций к контролю над хранением данных, а также повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и рост его стоимости из-за санкций.

Запрет на закупку иностранного ПО в госструктурах введен в 2016 году. Для участия в тендере програмы должны быть внесены в специальный реестр Минцифры.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!