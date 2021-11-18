Российский рынок офисного ПО к 2026 году может вырасти до 59 млрд рублей — исследование

Российский рынок офисного программного обеспечения (ПО) к 2026 году может вырасти до 59 млрд рублей. При этом доля отечественных разработчиков на нем увеличится с нынешних 7% до 40%. Это произойдет благодаря политике импортозамещения и повышению рисков использования зарубежных разработок, а также росту их стоимости из-за санкций.
По итогам 2020 года российский рынок офисного ПО составил 38,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование J`son & Partners Consulting. Большая доля рынка офисного ПО, то есть продуктов, предназначенных в первую очередь для обработки электронных документов с возможностью совместной работы, пришлась на коммерческий сектор и составила 26,2 млрд рублей. На втором месте по объемам затрат — госсектор (9,9 млрд рублей) и закупки физлиц (2,7 млрд рублей).
С учетом уровня распространенности альтернативных решений (свободное ПО, условно-бесплатные сервисы, в том числе freemium, необновляемое и устаревшее ПО и др.) потенциальная емкость рынка может достигать 309,5 млрд рублей, подсчитали авторы исследования.
Эксперты прогнозируют, что в среднем российский рынок офисного ПО будет расти на 6-9% в год и к 2026 году составит 59 млрд рублей. При этом, по прогнозам аналитиков, к 2026 году структура рынка значительно поменяется — доля зарубежного ПО снизится до 30% с текущих 77,5%, а доля отечественного увеличится с 7% до 40%. Еще около 30% придется на свободное ПО с открытым кодом.
Предполагается, что ключевыми драйверами изменения структуры рынка станет импортозамещение, поддержка открытого ПО со стороны государства, усиление требований госкомпаний и коммерческих организаций к контролю над хранением данных, а также повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и рост его стоимости из-за санкций.
Запрет на закупку иностранного ПО в госструктурах введен в 2016 году. Для участия в тендере програмы должны быть внесены в специальный реестр Минцифры.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Jfrog — разработчик платформы DevOps
- 2 21 совет для начинающих программистов
- 3 Gather создала доступную метавселенную, в которой можно работать и проводить мероприятия
- 4 Каким будет технологическое развитие России: про «1С головного мозга» и особый путь
- 5 Работа над инновационным продуктом за пять шагов
ВОЗМОЖНОСТИ
18 ноября 2021
18 ноября 2021
18 ноября 2021