Госдума предложила запретить рекламные вывески на иностранных языках

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил запретить в России рекламные вывески на иностранных языках. Предложение он направил на имя главы ФАС Максима Шаскольского.

Большая часть уличных вывесок в крупных городах содержат тексты на иностранных языках, когда единственный государственный язык в стране — русский. Он используется для общения с клиентами, ведения коммерческого документооборота и так далее, передает RT.

Вывески же на иностранных языках, как считает депутат, не всегда информативны для граждан России и, кроме того, нивелируют статус государственного русского языка.

Парламентарий предложил обсудить возможность обязать российские и иностранные компании в России использовать в своих вывесках только русский язык, в том числе проводить транслитерацию иностранных наименований брендов.

Ранее в Госдуме предложили запретить на десять лет работу иностранных компаний, которые не вернутся к 1 мая. В ответ на массовый уход из России иностранных компаний правительство разработало законопроект, который позволит оперативно перехватить управление в таких организациях. В них будет назначено внешнее управление, а затем их продадут на торгах другим собственникам внутри РФ.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, так называемая процедура ускоренного банкротства таких компаний займет от трех до шести месяцев. Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал инициативу правительства о введении внешнего управления. Всего в покинувших российский рынок компаниях работали примерно 200 тыс. россиян.

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