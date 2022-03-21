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Доходность российских гособлигаций достигла 20% после открытия торгов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Торги облигациями федерального займа (ОФЗ) открылись ростом доходности ультракоротких бумаг свыше 20%. Меньшую, но также значительную доходность показали длинные ОФЗ с погашением через 20 лет. Торги облигациями не проводились с 25 февраля.

Доходность российских гособлигаций достигла 20% после открытия торгов

О том, как прошло открытие торгов ОФЗ, пишет РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.

21 марта после почти месячного перерыва начались торги облигациями федерального займа РФ в формате аукциона открытия. Участие в таких торгах могут принимать только институциональные инвесторы.

Короткие ОФЗ с погашением в июле 2022 года показали доходность 20,3%. Доходность длинных облигаций с погашением в 2041 году составила 17,4%. По данным аналитиков БКС, общий объем сделок достиг 2,6 млрд рублей.

Несмотря на рост доходности ОФЗ, индекс государственных облигаций RGBI упал на 9,4% по сравнению с последним днем торгов перед закрытием, то есть 25 февраля. На отметке 98,2 пунктов индекс гособлигаций торговался в декабре 2014 года – тогда падение была связано с ситуацией вокруг Крыма.

Фото на обложке: C.Aphirak / Shutterstock

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