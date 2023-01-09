Власти работают над созданием государственных облигаций без купонных выплат

Российские власти работают над созданием нового инструмента долгосрочного инвестирования. Им могут стать особенные облигации федерального займа, держатели которых не будут получать традиционных для ценных бумаг такого типа купонных выплат.

Над реализацией проекта выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) без купонных выплат работают Банк России и Минфин РФ, рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Облигации такого типа могут стать новым инструментом долгосрочного инвестирования. Подразумевается, что на средства российских граждан-инвесторов будут покупаться ОФЗ, инфраструктурные облигации и другие бумаги – все это будет проходить под контролем Банка России.

Инвестор-держатель бумаг сможет претендовать на 52 тыс. рублей в год в виде налогового вычета и 36 тыс. рублей в виде государственного софинансирования отчислений. При этом ОФЗ будут бескупонными, то есть инвестор не будет получать традиционных для данного типа ценных бумаг регулярных купонных выплат.

Аксаков предположил, что проект бескупонных ОФЗ могут реализовать уже в январе текущего года.

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