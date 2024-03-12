Российские производители электроники попросили ограничить закупку зарубежной техники

Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro и другие) обсуждает с Минпромторгом возможность ограничить государственные компании в закупках иностранной электроники, рассказали источники «Ъ» среди разработчиков электроники.

Некоторые компании проводят тендеры на «работы» или «услуги» по установке электроники, а не на покупку, а в итоге закупают и монтируют зарубежную технику вместо отечественной. В конце 2023 года зафиксирован рост таких тендеров на 10%, что привело к потере до 10% потенциальной выручки для некоторых местных вендоров.

Правило «второй лишний» предполагает, что при госзакупках радиоэлектроники, если на тендер подал заявку хотя бы один российский производитель из реестра Минпромторга, то заказчик обязан отклонить другие заявки.

По данным собеседника, российские производители электроники обращались в Минпромторг за разъяснением ситуации осенью 2023 года.

Глава РосСХД Олег Изумрудов подтвердил осведомленность о переговорах консорциума с ведомством. Он также подчеркнул, что проблема с обходом правил закупки российской электроники актуальна для сегмента серверного и коммуникационного оборудования. По его оценке, в сегменте до 15% закупок проходит под видом заказа «услуг». «Это приводит к уходу от налога на имущество, так как "приобретаемое" оборудование не становится на баланс, это нарушение действующего законодательства», — отметил Изумрудов. Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock