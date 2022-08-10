Банк России предложил ввести двухдневный «период охлаждения» для переводов свыше 10 тысяч рублей

Банк России выступил с предложением ввести двухдневный «период охлаждения» для переводов свыше 10 тысяч рублей. Ранее эксперты выступили за блокировку таких переводов до того, как отправитель дополнительно подтвердит его. Все ради борьбы с мошенниками.
О предложении Банка России РБК рассказали в пресс-службе регулятора.
ЦБ предлагает ввести возможность отправителям средств в размере свыше 10 тысяч рублей отменить перевод в течение двух дней. Это позволит вернуть деньги даже в случае использования мошенниками методов социальной инженерии, отметили в Банке России
Предложение ЦБ стало ответом на предложением экспертов блокировать такие переводы до выполнения дополнительной идентификации. Инициативу объяснили борьбой с мошенниками, которые путем уговоров и введения в заблуждение зачастую получают от жертв коды подтверждения операций.
В Банке России отметили, что даже при наличии механизма подтверждения операции с использованием специального кода, мошенники все равно добиваются своего, получая этот код от жертвы.
Фото на обложке: dymaxfoto /
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