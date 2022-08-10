Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России предложил ввести двухдневный «период охлаждения» для переводов свыше 10 тысяч рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России выступил с предложением ввести двухдневный «период охлаждения» для переводов свыше 10 тысяч рублей. Ранее эксперты выступили за блокировку таких переводов до того, как отправитель дополнительно подтвердит его. Все ради борьбы с мошенниками.

Банк России предложил ввести двухдневный «период охлаждения» для переводов свыше 10 тысяч рублей

О предложении Банка России РБК рассказали в пресс-службе регулятора.

ЦБ предлагает ввести возможность отправителям средств в размере свыше 10 тысяч рублей отменить перевод в течение двух дней. Это позволит вернуть деньги даже в случае использования мошенниками методов социальной инженерии, отметили в Банке России

Предложение ЦБ стало ответом на предложением экспертов блокировать такие переводы до выполнения дополнительной идентификации. Инициативу объяснили борьбой с мошенниками, которые путем уговоров и введения в заблуждение зачастую получают от жертв коды подтверждения операций.

В Банке России отметили, что даже при наличии механизма подтверждения операции с использованием специального кода, мошенники все равно добиваются своего, получая этот код от жертвы.

Фото на обложке: dymaxfoto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнесу предлагают разделить риски заморозки счетов в «токсичной» валюте
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Минцифры предложило собирать биометрию без согласия ее владельцев

ВОЗМОЖНОСТИ

10 августа 2022

Speed Dating #Creative

10 августа 2022

DigitalSkills 2022

12 августа 2022

Шестой инновационный форум Innoweek 2022

14 августа 2022

Auto Tech 2022

15 августа 2022

«Стартап-аллея» в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ