«Одноклассники» начали продавать товары с AliExpress в маркетплейсе внутри соцсети

Социальная сеть «Одноклассники» перезапустила собственный маркетплейс товаров совместно с «AliExpress Россия». Об этом говорится в сообщении AliExpress.

Пользователям доступно более чем 100 млн товаров, которые можно приобрести прямо в соцсети.

Товары интернет-площадки нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей или из видеоролика с карточкой товара.

Маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями.

Новый сервис также позволяет отслеживать заказ по трек-номеру в разделе «Мои заказы» и оперативно получать обратную связь в официальной группе AliExpress или в круглосуточной службе поддержки ОК. Все покупки пользователей защищены: покупатели смогут вернуть деньги, если товар не пришел или его качество не устроило.