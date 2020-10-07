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«Одноклассники» начали продавать товары с AliExpress в маркетплейсе внутри соцсети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Социальная сеть «Одноклассники» перезапустила собственный маркетплейс товаров совместно с «AliExpress Россия». Об этом говорится в сообщении AliExpress.

«Одноклассники» начали продавать товары с AliExpress в маркетплейсе внутри соцсети

Пользователям доступно более чем 100 млн товаров, которые можно приобрести прямо в соцсети.

Товары интернет-площадки нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей или из видеоролика с карточкой товара.

Маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями.

Новый сервис также позволяет отслеживать заказ по трек-номеру в разделе «Мои заказы» и оперативно получать обратную связь в официальной группе AliExpress или в круглосуточной службе поддержки ОК. Все покупки пользователей защищены: покупатели смогут вернуть деньги, если товар не пришел или его качество не устроило.

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