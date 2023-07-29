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«Одноклассники» откажутся от оценок фотографий на пятибалльной шкале

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Социальная сеть «Одноклассники» лишит своих пользователей возможности оценивать фотографии по пятибалльной шкале, говорится в сообщении компании. Также соцсеть добавит незаметные «лайки», которые будут видеть только авторы оцениваемых публикаций. Нововведения собираются реализовать до конца августа.

«Одноклассники» откажутся от оценок фотографий на пятибалльной шкале

Система оценок в «Одноклассниках» устроена таким образом, что пользователи могут не только «лайкнуть» фото, как в других соцсетях, но и поставить ему оценку по пятибалльной шкале.

Раньше действовала платная подписка на оценку «5+», но площадка отказалась от этой функции.

В самой соцсети изменение системы оценок объясняют стремлением понизить уровень негатива среди пользователей.

«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети», — говорится в сообщении компании.

Ранее «Одноклассники» начали показывать администраторам и модераторам групп с аудиторией свыше 1 тыс. участников активную долю подписчиков за последний месяц.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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