«О’Кей» купит и возьмет в аренду несколько гипермаркетов «Карусель» у X5 Group

Розничная сеть «О’Кей» купит и возьмет в аренду у X5 Group гипермаркеты «Карусель» в Москве и Московской области, сообщила пресс-служба ритейлера.

«Группа заключила сделку с X5 Group в отношении четырех гипермаркетов «Карусель» в Москве и Московской области. Речь идет о приобретении в собственность и аренде объектов в городах Клин, Воскресенск, Сергиев Посад и Московский», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь магазинов входящих в сделку составляет 26,7 тыс. кв. м, торговая – 14,9 тыс. кв. м. Среди объектов – как отдельностоящие магазины, так и площади в торговых центрах.

Решение принято в соответствии со стратегией компании по повышению эффективности бизнеса гипермаркетов и приоритетному развитию сети в ключевых регионах ее присутствия, отметили в пресс-службе.

«О’Кей» планирует в первом полугодии 2022 года открыть на месте гипермаркетов «Карусель» магазины под своим брендом торговой площадью от 3 до 4 тыс. кв. м. Ожидается, что в гипермаркетах «О’Кей» будет представлено более 30 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров, среди которых значимую долю займут категории fresh и ultra-fresh.

Компания ожидает, что сделка благоприятно повлияет на показатели «О’Кей» в среднесрочной перспективе.



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