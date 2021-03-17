Олег Тиньков назвал трех российских миллиардеров будущего

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в эфире социальной сети Clubhouse рассказал, кого из молодых предпринимателей он видит в числе самых богатых бизнесменов России в ближайшие 10 лет. Его слова приводит Forbes.

По мнению бизнесмена, тройку нынешних лидеров рейтинга Forbes — Владимира Потанина, Владимира Лисина и Леонида Михельсона — сменят основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, а также основатели компании мобильных приложений Playrix — братья Игорь и Дмитрий Бухманы, Тиньков также отметил, что «не знает, кто из них на каком месте окажется».



Все названные предприниматели уже являются долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние Дурова в $3,4 млрд, Сторонского — в $ 1,1 млрд, братьев Бухманов — по $ 3,1 млрд у каждого.

Сегодня по-настоящему прибыльный бизнес можно построить, только используя мобильные приложения, считает Тиньков. «Парадигма быстро меняется. Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма 20-летней давности», — считает бизнесмен. Он напомнил, что потом на рынок постепенно стал выходить онлайн-бизнес и digital, пришли «Яндекс» и «Тинькофф». «Сейчас идет очень очевидный и понятный тренд — это Mobile. Если ты не в Mobile, ты не в бизнесе», — заявил Тиньков.

Он также добавил, что считает залогом успеха в любом бизнесе усердную работу. «Я знаю, что бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов. Сторонский сказал, что меньше 16 часов в день он не работает», — заявил предприниматель.



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Фото: Flickr