В сети запустили бота для слежки за перелетами российских олигархов

Программист из США Джек Суини запустил бота в Twitter, который следит за перелетами российских олигархов. Если верить сервису, то самолет Романа Абрамовича около часа назад приземлился в турецкой Анкаре, а джет Аркадия Ротенберга находится на аэродроме в столице Мальдив.
Бот Джека Суини в Twitter в реальном времени отслеживает перемещения бизнес-джетов большинства российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича, Вагита Аликперова, Олега Дерипаски, Михаила Прохорова, Виктора Вексельберга, Алишера Усманова, Владимира Потанина.
По информации сервиса, самолет Jet LX-RAY Романа Абрамовича около 13:00 мск приземлился в столице Турецкой Республики Анкаре, а джет Аркадия Ротенберга примерно в 07:00 мск сел в столице Мальдив Мале.
Roman Abramovich's Jet LX-RAY Landed in Ankara, Ankara Province, TR. Apx. flt. time 35 Mins. pic.twitter.com/8mBVcRf47Q— Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 2, 2022
Twitter-бот уже набрал свыше 200 тысяч подписчиков. Пользователи посчитали его особенно актуальным в свете военной операции России на Украине – рядовые граждане могут следить, кто из российских олигархов покидает страну.
19-летний программист из США Джек Суини известен тем, что разработал twitter-бота ElonJet, который отслеживает перемещения главы Tesla и SpaceX и богатейшего человека мира Илона Маска.
Илон Маск предлагал Джеку Суини $5 тысяч за то, чтобы он удалил бота ElonJet, но Суини отказался, попросив у Маска принять его на стажировку в Tesla или заплатить $50 тысяч. В итоге Илон Маск заблокировал Джека Суини в социальных сетях.
Фото на обложке: OlegRi /
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Основатель TCS Group Олег Тиньков выбыл из списка долларовых миллиардеров
- 2 Седьмой день спецоперации на Украине: главное для бизнеса
- 3 ЦБ запретил переводить деньги за рубеж нерезидентам из стран, объявивших о санкциях
- 4 Евросоюз разработает четвертый пакет санкций против России с прицелом на миллиардеров
- 5 Продавцы стали массового снимать объявления о продаже автомобилей
ВОЗМОЖНОСТИ
02 марта 2022
04 марта 2022
05 марта 2022