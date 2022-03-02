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В сети запустили бота для слежки за перелетами российских олигархов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Программист из США Джек Суини запустил бота в Twitter, который следит за перелетами российских олигархов. Если верить сервису, то самолет Романа Абрамовича около часа назад приземлился в турецкой Анкаре, а джет Аркадия Ротенберга находится на аэродроме в столице Мальдив.

В сети запустили бота для слежки за перелетами российских олигархов

Бот Джека Суини в Twitter в реальном времени отслеживает перемещения бизнес-джетов большинства российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича, Вагита Аликперова, Олега Дерипаски, Михаила Прохорова, Виктора Вексельберга, Алишера Усманова, Владимира Потанина.

По информации сервиса, самолет Jet LX-RAY Романа Абрамовича около 13:00 мск приземлился в столице Турецкой Республики Анкаре, а джет Аркадия Ротенберга примерно в 07:00 мск сел в столице Мальдив Мале.

Twitter-бот уже набрал свыше 200 тысяч подписчиков. Пользователи посчитали его особенно актуальным в свете военной операции России на Украине – рядовые граждане могут следить, кто из российских олигархов покидает страну.

19-летний программист из США Джек Суини известен тем, что разработал twitter-бота ElonJet, который отслеживает перемещения главы Tesla и SpaceX и богатейшего человека мира Илона Маска.

Илон Маск предлагал Джеку Суини $5 тысяч за то, чтобы он удалил бота ElonJet, но Суини отказался, попросив у Маска принять его на стажировку в Tesla или заплатить $50 тысяч. В итоге Илон Маск заблокировал Джека Суини в социальных сетях.

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

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