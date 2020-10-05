OneWeb вышла из совместного с дочерней компанией «Роскосмоса» предприятия

Британский оператор спутниковой связи OneWeb принял решение выйти из совместного предприятия (СП) с АО «Спутниковая система "Гонец"», дочерней компанией «Роскосмоса». Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на заявление OneWeb.

OneWeb и «Спутниковая система "Гонец"» создали СП «Уанвеб» в 2017 году для развертывания в России спутникового высокоскоростного интернета.

Издание отмечает, что выход OneWeb из совместного предприятия не отразится на запланированном на этот год запуске 36 спутников российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный.

Проект OneWeb предусматривает создание на орбите сети из 882 малых космических аппаратов. Сеть должна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру.

За несколько лет компания привлекла инвестиции на $3,4 млрд, в том числе от Airbus, Bharti, Coca-Cola, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank. Однако в марте компания объявила о банкротстве, столкнувшись с финансовыми проблемами. Перед этим она вела переговоры с инвесторами, которые сорвались из-за пандемии COVID-19.

В июле стало известно, что компания перейдет под контроль британского правительства и индийской телеком-компании Bharti Global. По данным The Daily Telegraph, выход OneWeb из СП в России связан с подготовкой к передаче контроля над компанией британскому правительству и Bharti Global.

Фото: Unsplash