Онлайн-спрос на продукцию малоизвестных брендов вырос до 400-700%

Уход с рынка РФ зарубежных брендов открыл новые перспективы для товаров noname из «дружественных стран» и отечественных компаний. Онлайн-спрос на некоторые виды электронной и бытовой техники в январе-феврале 2023 года вырос год от года на сотни процентов — вплоть до 684%, как на китайские телевизоры HEC, или 763%, как на кошачий корм.
Данными ценообразования и потребительского спроса поделился с «РИА Новости» ценовой агрегатор Price.ru.
«После ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться малоизвестными китайскими, турецкими, узбекскими и российскими брендами. Так, наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны», — следует из аналитических материалов.
Наиболее впечатляющий всплеск интереса наблюдается:
- к телевизорам: китайские HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), Haier (+82%) и узбекские Artel (+244%),
- к смартфонам: Infinix (+476%), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%),
- к стиральным машинам: отечественные «Бирюса» (+183%) и Kraft (+145%), китайские Xiaomi (+41%) и Hisense (+73%),
- к холодильникам: российские Aceline (+459%) и Dexp (+71%).
- к кормам для кошек и собак: Best Dinner (+763% и +701% соответственно).
При этом спрос на зарекомендовавшие себя бренды LG, Bosch, Liebherr и др. не снизился несмотря на финансовое положение потребителей.
Также из отечественной продукции начали пользоваться чуть большей популярностью культиваторы и газонокосилки «Зубр», насосы и генераторы «Ресанта» и товары сегмента «косметика и гигиена».
Прирост по некоторым брендам: шампуни «Невская косметика» (+51%), прокладки «Каждый день» (+63%), дезодоранты «Чистая линия» (+111%), презервативы Visit (+26%).
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