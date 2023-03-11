Онлайн-спрос на продукцию малоизвестных брендов вырос до 400-700%

Уход с рынка РФ зарубежных брендов открыл новые перспективы для товаров noname из «дружественных стран» и отечественных компаний. Онлайн-спрос на некоторые виды электронной и бытовой техники в январе-феврале 2023 года вырос год от года на сотни процентов — вплоть до 684%, как на китайские телевизоры HEC, или 763%, как на кошачий корм.

Данными ценообразования и потребительского спроса поделился с «РИА Новости» ценовой агрегатор Price.ru.

«После ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться малоизвестными китайскими, турецкими, узбекскими и российскими брендами. Так, наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны», — следует из аналитических материалов.

Наиболее впечатляющий всплеск интереса наблюдается:

к телевизорам: китайские HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), Haier (+82%) и узбекские Artel (+244%),

к смартфонам: Infinix (+476%), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%),

к стиральным машинам: отечественные «Бирюса» (+183%) и Kraft (+145%), китайские Xiaomi (+41%) и Hisense (+73%),

к холодильникам: российские Aceline (+459%) и Dexp (+71%).

к кормам для кошек и собак: Best Dinner (+763% и +701% соответственно).

При этом спрос на зарекомендовавшие себя бренды LG, Bosch, Liebherr и др. не снизился несмотря на финансовое положение потребителей.

Также из отечественной продукции начали пользоваться чуть большей популярностью культиваторы и газонокосилки «Зубр», насосы и генераторы «Ресанта» и товары сегмента «косметика и гигиена».

Прирост по некоторым брендам: шампуни «Невская косметика» (+51%), прокладки «Каждый день» (+63%), дезодоранты «Чистая линия» (+111%), презервативы Visit (+26%).

Фото на обложке: Haier