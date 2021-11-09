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Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Wildberries запустил сервис бронирования алкогольных напитков, сообщила пресс-служба маркетплейса. Покупатели интернет-площадки смогут заранее ознакомиться ассортиментом товаров, а затем оплатить и забрать товары в удобном специализированном розничном магазине

Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

В ноябре 2021 года Wildberries добавил возможность бронирования алкогольной продукции на сайте интернет-магазина, в ближайшее время эта категория появится и в мобильном приложении.

На первом этапе сервис стал доступен жителям Москвы, получить товары можно в сети «Алкомаркет». Планируется, что в дальнейшем география работы сервиса будет активно расширяться за счет присоединения новых специализированных розничных магазинов.

В настоящий момент на Wildberries доступны к бронированию около 900 наименований алкогольной продукции: от бразильской кашасы и японского сяке до различных сортов вина, виски и рома. Забрать товары можно в розничных алкогольных магазинах через час после оформления. Срок хранения брони – 3 дня. Минимальная сумма отсутствует, а оплата происходит в винотеке при получении товара.

Продажа алкогольной продукции осуществляется магазинами-партнёрами самостоятельно. Для продавцов данной категории товаров действует торговая комиссия в размере 5%.

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Фото на обложке: Sabine Schemken / Shutterstock

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