Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

Wildberries запустил сервис бронирования алкогольных напитков, сообщила пресс-служба маркетплейса. Покупатели интернет-площадки смогут заранее ознакомиться ассортиментом товаров, а затем оплатить и забрать товары в удобном специализированном розничном магазине

В ноябре 2021 года Wildberries добавил возможность бронирования алкогольной продукции на сайте интернет-магазина, в ближайшее время эта категория появится и в мобильном приложении.

На первом этапе сервис стал доступен жителям Москвы, получить товары можно в сети «Алкомаркет». Планируется, что в дальнейшем география работы сервиса будет активно расширяться за счет присоединения новых специализированных розничных магазинов.

В настоящий момент на Wildberries доступны к бронированию около 900 наименований алкогольной продукции: от бразильской кашасы и японского сяке до различных сортов вина, виски и рома. Забрать товары можно в розничных алкогольных магазинах через час после оформления. Срок хранения брони – 3 дня. Минимальная сумма отсутствует, а оплата происходит в винотеке при получении товара.

Продажа алкогольной продукции осуществляется магазинами-партнёрами самостоятельно. Для продавцов данной категории товаров действует торговая комиссия в размере 5%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!