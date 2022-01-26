В России мошенники заинтересовались онлайн-приложениями

Российские банки заметили возросший интерес мошенников к онлайн-приложениям. Это связано с увеличением количества клиентов, которые активно пользуются онлайн-банкингом.

В связи с этим кредитные организации усиливают антифрод-системы для обеспечения безопасности клиентов, сообщили РИА Новости в банках.

После того, как злоумышленники получили доступ к личному кабинету, они могут «обнулить» счета, в том числе и депозиты.

Отсутствие денег на карте, по словам экспертов, уже не является причиной не опасаться хакеров. «Технологии сегодня позволяют клиентам оформить кредит непосредственно в мобильном или интернет-банке, и преступники все чаще нацелены именно на онлайн-кредиты с последующим переводом средств на свои счета», — предупредили они.

Positive Technologies в январе сообщала, что основной целью мошенников в этом году будут клиенты банков и финорганизаций. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.

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