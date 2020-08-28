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Онлайн-видеосервисы заработали в России 18,6 млрд рублей за полгода

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Выручка легальных онлайн-видеосервисов в России в первом полугодии 220 года выросла на 56% и достигла 18,637 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Онлайн-видеосервисы заработали в России 18,6 млрд рублей за полгода

Исследователи отмечают, что рост выручки оказался выше, чем в среднем за год — в последние годы показатель не превышает 35-45%. Аналитики связывают увеличение выручки с влиянием пандемии коронавируса и карантином. 

По прогнозам TelecomDaily, при сохранении режима удаленной работы в России выручка по итогам года может вырасти на 55% и достигнуть 41,9 млрд рублей. 

Платная модель бизнеса преобладает над рекламной, отмечают эксперты. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам прошлого года ее доля составила чуть более 70%, то сейчас превышает 74%. 

Лидерами по объему выручки в первом полугодии стали (в процентах указана доля рынка):

  • ivi — 23%;
  • Okko — 17;
  • Youtube — 9%;
  • Megogo — 7%;
  • «Ростелеком» — 6%;
  • Netflix — 3%.

Фото: GaudiLab / Shutterstock

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