Аналитики спрогнозировали рынку онлайн-видеосервисов падение выручки до 46%

До конца 2022 года российский рынок онлайн-сервисов может потерять до 46% выручки, до 53,2 млрд рублей. Это первое падение за всю его историю. Среди причин — приостановка рекламной активности иностранных брендов в России и ограничение лицензий на кино и сериалы.
При неблагоприятном сценарии рынок не сможет оправиться даже к 2026 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на J’son & Partners Consulting.
Российские онлайн-кинотеатры могут потерять более 60% рекламной выручки. Количество подписок будет снижаться из-за отсуствия мировых премьер, использование пиратский сервисов.
В прогнозе учтено и влияние на собственное производство: на телевидении рекламная выручка может упасть на 30–40%, что отразится на доходах медиахолдингов, а затем и на способности производить качественный оригинальный контент.
При стабилизации внешнеполитической ситуации выручка может снизиться на 18% с восстановительным ростом к 2024 году до уровня примерно 100 млрд рублей.
Глава Telecom Daily Денис Кусков не ожидает драматического падения рынка онлайн-видео. По его прогнозам, выручка может упасть на 20%. Представители видеосервисов не дали конкретных прогнозов о динамике выручки, но предпочли более оптимистичные высказывания.
В 2021 году общая выручка официальных видеосервисов России, по данным ’son & Partners Consulting, составила рекордные 98,9 млрд рублей без НДС, увеличившись на 59,8%.
Фото на обложке: Proxima Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 2 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
- 3 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
- 4 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
- 5 Что такое внутреннее предпринимательство и зачем оно корпорациям: пять кейсов от лидеров рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022