Аналитики спрогнозировали рынку онлайн-видеосервисов падение выручки до 46%

До конца 2022 года российский рынок онлайн-сервисов может потерять до 46% выручки, до 53,2 млрд рублей. Это первое падение за всю его историю. Среди причин — приостановка рекламной активности иностранных брендов в России и ограничение лицензий на кино и сериалы.

При неблагоприятном сценарии рынок не сможет оправиться даже к 2026 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на J’son & Partners Consulting.

Российские онлайн-кинотеатры могут потерять более 60% рекламной выручки. Количество подписок будет снижаться из-за отсуствия мировых премьер, использование пиратский сервисов.

В прогнозе учтено и влияние на собственное производство: на телевидении рекламная выручка может упасть на 30–40%, что отразится на доходах медиахолдингов, а затем и на способности производить качественный оригинальный контент.

При стабилизации внешнеполитической ситуации выручка может снизиться на 18% с восстановительным ростом к 2024 году до уровня примерно 100 млрд рублей.

Глава Telecom Daily Денис Кусков не ожидает драматического падения рынка онлайн-видео. По его прогнозам, выручка может упасть на 20%. Представители видеосервисов не дали конкретных прогнозов о динамике выручки, но предпочли более оптимистичные высказывания.

В 2021 году общая выручка официальных видеосервисов России, по данным ’son & Partners Consulting, составила рекордные 98,9 млрд рублей без НДС, увеличившись на 59,8%.

Фото на обложке: Proxima Studio / Shutterstock