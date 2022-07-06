Россияне все чаще стали покупать онлайн

С начала года число россиян, которые покупают онлайн, выросло на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Чаще всего россияне таким способом пользовались услугами турагентств. Количество операций в этой сфере увеличилось в 19 раз.
В первой половине года общее число покупок увеличилось на 22%, а обороты онлайн-площадок — на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на ЮKassa.
Средняя сумма онлайн-покупки у лидера онлайн-спроса — турагентств — сократилась с 21,7 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Это объясняется развитием внутрироссийских туристических направлений. К тому же, внутри стране до соседних регионов можно добраться на машине, автобусе или поезде.
На втором месте по популярности оказались товары для дома. Онлайн-оборот онлайн-магазинов в этой категории вырос в 49 раз, количество транзакций — в 5,6 раза, средний чек - в семь раз, до 21,1 тыс. рублей. Россияне стали чаще покупать сразу несколько товаров.
При этом количество покупателей выросло лишь в пять раз. Это связано, прежде всего, с уходом с российского рынка зарубежных продавцов мебели и товаров для дома.
Тройку лидеров замыкают подписки на стриминговые сервисы с кино, музыкой и книгами. Здесь выросло количество оплаченных подписок, оборота онлайн-площадок и числа плательщиков. Средний чек сократился до 492 рублей.
За тройкой лидеров следуют товары для охоты и рыбалки, промтоварные интернет-магазины, частные клиники, игровые ресурсы, микрофинансовые организации, отели, одежда и обувь для мужчин и женщин.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Не только краткосрочная выгода: как NFT-токены могут применяться в разных сферах нашей жизни
- 2 IKEA прокомментировала сбой после начала онлайн-распродажи запасов в России
- 3 Ozon будет привлекать на площадку предпринимателей с помощью бонусов для покупателей
- 4 Xiaohongshu — китайская платформа, объединяющая интернет-магазин и социальную сеть
- 5 Биометрические платежи, гиперперсонализация и AR-примерочные: как изменится онлайн-шоппинг через пять лет
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022
11 июля 2022