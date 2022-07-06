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Россияне все чаще стали покупать онлайн

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала года число россиян, которые покупают онлайн, выросло на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Чаще всего россияне таким способом пользовались услугами турагентств. Количество операций в этой сфере увеличилось в 19 раз.

Россияне все чаще стали покупать онлайн

В первой половине года общее число покупок увеличилось на 22%, а обороты онлайн-площадок — на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на ЮKassa.

Средняя сумма онлайн-покупки у лидера онлайн-спроса — турагентств — сократилась с 21,7 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Это объясняется развитием внутрироссийских туристических направлений. К тому же, внутри стране до соседних регионов можно добраться на машине, автобусе или поезде.

На втором месте по популярности оказались товары для дома. Онлайн-оборот онлайн-магазинов в этой категории вырос в 49 раз, количество транзакций — в 5,6 раза, средний чек - в семь раз, до 21,1 тыс. рублей. Россияне стали чаще покупать сразу несколько товаров. 

При этом количество покупателей выросло лишь в пять раз. Это связано, прежде всего, с уходом с российского рынка зарубежных продавцов мебели и товаров для дома.

Тройку лидеров замыкают подписки на стриминговые сервисы с кино, музыкой и книгами. Здесь выросло количество оплаченных подписок, оборота онлайн-площадок и числа плательщиков. Средний чек сократился до 492 рублей.

За тройкой лидеров следуют товары для охоты и рыбалки, промтоварные интернет-магазины, частные клиники, игровые ресурсы, микрофинансовые организации, отели, одежда и обувь для мужчин и женщин.

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Фото на обложке: Unsplash

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