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Аналитики АКИТ оценили масштабы сокращения онлайн-торговли

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний интернет-торговли подсчитала масштаб сокращения онлайн-торговли. В марте ее объемы сократились вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года. Аналитики связали падение с отказом международных платежных систем Visa и Mastercard от обслуживания россиян.

Аналитики АКИТ оценили масштабы сокращения онлайн-торговли

В январе 75% покупок приходилось на Китай, 11% — на США, почти 6% — на Великобританию и 1,3% — на Италию, а на каждую из оставшихся стран Европы и Азии менее 1%. В марте 98% онлайн-покупок сделаны на «AliExpress Россия» , еще примерно 2% пришлось на покупки с помощью сервисов дропшиппинга в других странах, сообщил РБК.

За три месяца с начала года число заказов на Wildberries выросло в 2,3 раза год к году, пик повышенного спроса пришелся на февраль-март. В Ozon зафиксировали двукратный приток новых клиентов. 

Аналитики АКИТ отметили в отчете, что основные товарные категории при покупке онлайн не изменились, но перераспределили свои позиции. Больше всего россияне покупали цифровую и бытовую технику, мебель и товары для дома.

В марте граждане потратили 60,5 млрд рублей на онлайн-покупки продуктов. Это вдвое больше результатов марта прошлого года. У «Ленты» продажи выросли почти в три раза — до 10,8 млрд рублей, у X5 совокупный оборот «Vprok.ru Перекресток» и сервисов экспресс-доставки за квартал вырос до 20,7 млрд рублей.

После начала российской спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания стали вводить против России экономические и торговые санкции. Затем об уходе с российского рынка стали заявлять международные бренды, платежные системы Visa и Mastercard также прекратили свою работу в России. Граждане потеряли возможность расплачиваться картами этих платежных систем за границей, в том числе и оплачивать товары в зарубежных онлайн-магазинах.

Фото на обложке: David Gyung / Shutterstock

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