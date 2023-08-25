Пользователи OnlyFans по итогам 2022 года потратили на контент $5,6 млрд

Пользователи OnlyFans по итогам 2022 года потратили на покупку внутрисервисного контента $5,6 млрд. Год к году этот показатель вырос на 17%. Еще больше – на 24% – увеличилась чистая прибыль управляющей сервисом компании и достигла $404 млн.
Выручка компании Fenix International, управляющей сервисом подписки на контент OnlyFans, по итогам 2022 года выросла на 17% и превысила $1 млрд. Об этом пишет Business Insider. Чистая прибыль компании показала рост на 24%, достигнув $404 млн.
Согласно отчету OnlyFans, пользователи сервиса потратили на контент – фото, видео и платные чаты с авторами – $5,6 млрд за 2022 год. При этом количество авторов на платформе достигло 3,2 млн человек, увеличившись год к году на 47%. Число пользователей выросло на четверть – до 238,8 млн человек.
В конце января OnlyFans ограничил доступ россиянам к своему сервису, а весной 2022 года заморозил аккаунты российских авторов контента.
Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как привлечь аудиторию в приложение? Платные и бесплатные источники установок
- 2 Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram
- 3 Зачем пиарщикам вести свой Telegram-канал и как делать это лучше
- 4 Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе
- 5 Выиграть проект в ивент-индустрии поможет успешное предложение для тендера — вот как его составить
ВОЗМОЖНОСТИ
25 августа 2023
27 августа 2023
30 августа 2023
31 августа 2023
31 августа 2023