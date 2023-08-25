Пользователи OnlyFans по итогам 2022 года потратили на контент $5,6 млрд

Пользователи OnlyFans по итогам 2022 года потратили на покупку внутрисервисного контента $5,6 млрд. Год к году этот показатель вырос на 17%. Еще больше – на 24% – увеличилась чистая прибыль управляющей сервисом компании и достигла $404 млн.

Выручка компании Fenix International, управляющей сервисом подписки на контент OnlyFans, по итогам 2022 года выросла на 17% и превысила $1 млрд. Об этом пишет Business Insider. Чистая прибыль компании показала рост на 24%, достигнув $404 млн.

Согласно отчету OnlyFans, пользователи сервиса потратили на контент – фото, видео и платные чаты с авторами – $5,6 млрд за 2022 год. При этом количество авторов на платформе достигло 3,2 млн человек, увеличившись год к году на 47%. Число пользователей выросло на четверть – до 238,8 млн человек.

В конце января OnlyFans ограничил доступ россиянам к своему сервису, а весной 2022 года заморозил аккаунты российских авторов контента.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock