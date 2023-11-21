Совет директоров OpenAI предлагал слияние конкуренту Anthropic после увольнения Альтмана

Совет директоров OpenAI обращался к CEO своего конкурента, компании Anthropic, Дарио Амодею и предлагал должность покинувшего OpenAI Сэма Альтмана, сообщают The Information и Reuters.

По словам собеседников издания, предложение также содержало планы по слиянию двух компаний. Однако Дарио Амодей отказался от обоих вариантов, говорят источники.

Соучредители Anthropic до 2020 года выступали также руководителями OpenAI. Со своими коллегами они расстались в связи с противоречиями в вопросах безопасного развития и управления искусственным интеллектом.

В компанию инвестировали Google, Amazon и Spark Capital.

Ранее совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана, посчитав, что он был недостаточно искренен, и это препятствовало работе. Его место занял бывший CEO стримингового сервиса Twitch Эммет Шир.

Сам Альтман перешел работать в Microsoft, на фоне этой новости акции компании на Nasdaq взлетели до исторического максимума.

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