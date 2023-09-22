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Гильдия авторов США подала иск к OpenAI за нарушение авторских прав

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гильдия авторов США и группа писателей подали коллективный иск к OpenAI с обвинением в нарушении их авторских прав. В иске говорится, что компания использовала пиратские версии их книг для обучения языковых моделей.

Гильдия авторов США подала иск к OpenAI за нарушение авторских прав

Группа писателей в США подала коллективный иск в суд с обвинением компании OpenAI (разработчик ChatGPT) в нарушении их авторских прав. Заявление об этом опубликовано на сайте гильдии авторов США. Среди истцов – автор «Песни льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин, автор «Фирмы» Джон Гришэм и другие.

OpenAI ранее заявляла, что использовала в своей работе защищенный авторским правом контент. Но, по заявлению гильдии авторов, OpenAI использовала именно пиратские версии их книг для обучения языковых моделей GPT 3.5 и GPT 4. Писатели отмечают, что ChatGPT воспроизводит те детали из книг, которых нет в открытом доступе.

Также гильдия настаивает, что использование произведений авторов для обучения ИИ может сказаться на их заработке и репутации, поскольку пользователи ChatGPT пишут с его помощью рассказы и продают их на маркетплейсах под именем самих авторов.

Фото на обложке: Gabriele Paoletti / Shutterstock

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