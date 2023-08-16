OpenAI тестирует ИИ для модерации контента

Американская компания OpenAI тестирует системы по выявлению и чистке нежелательной информации на базе искусственного интеллекта. Модель GPT-4 может выполнить шестимесячную работу всего за один день, пишет Bloomberg.

В сообщении отмечается, что процесс модерации не стоит полностью автоматизировать, так как использование технологии для интерпретации нюансов человеческого письма может оказаться сложной задачей.

Вместо этого в OpenAI предлагают использовать ИИ, чтобы освободить время сотрудников для решения более сложных задач модерации.

В начале августа OpenAI представила поискового робота GPTBot, который собирает информацию со всего интернета для тренировки новых языковых моделей компании. Он будет собирать лишь общедоступные данные, фильтруя источники, которые собирают личную информацию или нарушают правила сервиса. Помимо этого, у бота не будет доступа к платному контенту.

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