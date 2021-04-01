Операторы выступили против передачи данных о звонках и местоположении абонентов Роскомнадзору

МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и другие участники рынка направили Роскомнадзору свое мнение по поводу проекта постановления правительства, направленного на борьбу с «серыми» сим-картами, узнал «Коммерсантъ».

Операторы не хотят передавать ведомству данных о звонках, их длительности и местоположении своих абонентов, что предлагается в рамках разработанного им проекта постановления правительства. Они считают, что такие сведения могут быть раскрыты исключительно правоохранительным органам в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По проекту, Роскомнадзор намерен запустить специальную информационную систему, в которую будут вноситься ФИО, адреса, паспортные данные, номера телефонов, факты передачи голоса, виды совершаемых звонков, информация о вызываемом абоненте, геолокация, модели устройств и другие данные.

Операторы готовы предоставить только ту информацию, которая не охраняется тайной связи. «Часть запрашиваемых сведений попадает под специальные правовые режимы, по которым требуется судебное решение», — уточнил изданию представитель МТС.

В ведомстве поясняют, что данные нужны для обнаружения и проверки граждан, которые купили подозрительно много сим-карт. «Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки, для их передачи будет организован защищенный канал связи», — заверили в Роскомнадзоре.

Правомерность требований ведомства вызывает вопросы у юристов, пишет издание. Эксперты напоминают, что тайной связи являются не только содержание бесед и сообщений абонентов, но и любые сведения, передаваемые с помощью телефона, в том числе о входящих и об исходящих соединениях.

Изменить перечень данных, относящихся к тайне, можно только федеральным законом, но никак не постановлением правительства, считает, например, зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.

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Фото: pim pic / Shutterstock