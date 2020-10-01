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Опрос: российские фрилансеры готовы на работу в штате

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Большинство фрилансеров (82%) готовы рассматривать предложения работы по найму. Из них 48% готовы полностью отказаться от сторонних проектов и сконцентрироваться на основной работе. Таковы результаты исследования сервиса удаленной работы Freelancehunt, с которыми ознакомился Rusbase.

Опрос: российские фрилансеры готовы на работу в штате

Согласно полученным данным, 34% респондентов из указанных 82% хотели бы совмещать ставку с дополнительной подработкой. 8% не готовы работать в штате. 

При этом больше половины опрошенных (58%) хотят продолжить работать из дома. 42% готовы выходить на работу в офис.

На вопрос «Почему вы готовы перейти на работу в офис?» ответы распределились следующим образом:

  • готов работать там, где платят (об этом заявили 31% интервьюируемых),
  • на фрилансе нет стабильного заработка (26%),
  • на фрилансе трудно получить заказы (19%),
  • фриланс — не постоянная работа (14%),
  • в офисе привычнее работать (6%).

Исследователи отмечают, что изменения на рынке, которые спровоцировал кризис, затронули новичков и исполнителей среднего уровня. Заказов у них стало меньше. При этом востребованность профессионалов и представителей узких специализаций остается на прежнем уровне.

В опросе приняли участие 2148 зарегистрированных пользователей сервиса Freelancehunt.ru.

Фото: VGstockstudio / Shutterstock

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