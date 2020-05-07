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Половина россиян пожаловалась на ухудшение материального положения

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

42% россиян пожаловались на ухудшение материального положения. Об этом говорят результаты опроса, который компания «ИнФОМом» провела по заказу Центробанка. 

Половина россиян пожаловалась на ухудшение материального положения

По 20% опрошенных заявили о серьезном и незначительном ухудшении материального положения. 

Причины ухудшения материального положения россиян:

  • сокращение доходов семьи — 19%;
  • потеря работы кого-то из членов семьи — 15%;
  • рост семейных расходов — 13%. 

Больше половины респондентов рассказали о росте расходов (53%). Причины — рост цен, закупка продуктов и лекарств впрок, необходимость больше тратить из-за постоянного нахождения дома. 

Рост расходов и ухудшение материального положения приводит к сокращению потребления, делают вывод авторы опроса. 44% россиян заявили, что отказываются от привычных товаров и услуг в попытке снизить расходы. В основнов респонденты экономят на продуктах. 

По данным исследования, россияне стали больше занимать. За последние две недели 15% опрошенных брали в долг, 5% обращались за кредитом, 1% — за микрокредитом. Люди берут займы для покрытия текущих расходов и из-за уменьшения доходов. 

У каждого второго респондента в семье есть невыплаченный кредит (47%). Каждый четвертый тратит сбережения, чтобы покрыть текущие расходы (23%). Финансовая подушка есть у 24% опрошенных. 

Опрос проходил с 16 по 24 апреля в 83 регионах России. В нем приняли участие 1543 человека старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%. 

Фото: lovelyday12 / Shutterstock

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