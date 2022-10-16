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Обороты 56% торговых центров снизились в 2022 году — опрос СТЦ

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Союз торговых центров провел анкетирование 500+ управляющих и сотрудников ТЦ и ТРЦ по всей России и выяснил, что 56% респондентов сообщают об общем снижении оборотов и доходов, а также о падении посещаемости после краткосрочного ажиотажного спроса.

Обороты 56% торговых центров снизились в 2022 году — опрос СТЦ

Согласно опросу, 26% торговых центров теряют порядка 10% доходов, пишут «Известия».

Еще 18% ТЦ рапортуют о потерях 20% прибыли от арендаторов. А у 13% снижение доходов от брендов достигает 30%.

Снижаются не только обороты, но и посещаемость: в среднем в сравнении с прошлым годом она упала на 10% после небольшого периода ажиотажного спроса весной.

«Все это происходит на фоне приостановки деятельности западных торговых брендов в России, а также перехода населения в режим экономии», — поясняет вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

При этом ситуация разнится для крупных ТРЦ в больших городах и региональных моллов, в которых западные бренды были не так широко представлены.

В итоге для 26% торговых центров обороты не изменились, а еще 17% даже сообщают о небольшом росте в сравнении с показателями аналогичного периода 2021 года.

Фото на обложке: Виктор Быстров / Unsplash

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