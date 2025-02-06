Совфед предложил два варианта решения проблемы с пенсией самозанятых

Комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству два варианта решения проблемы с пенсиями для самозанятых. Это следует из письма главы комитета Андрея Кутепова вице-премьеру Дмитрию Григоренко, с которым ознакомились «Ведомости». В аппарате вице-премьера подтвердили его получение.

Первый вариант предполагает введение фиксированных страховых взносов для самозанятых, аналогичных тем, что платят индивидуальные предприниматели (ИП). Если доход не превышает 300 тыс. рублей в год, взнос на пенсионное и медицинское страхование (ОМС) составляет 53,66 тыс. рублей в 2025 году, 57,39 тыс. рублей в 2026 году и 61,15 тыс. рублей в 2027 году. Если доход больше, добавляется 1% от суммы превышения.

Второй вариант предполагает корректировку распределения налога на профессиональный доход (НПД), при которой часть средств пойдет на будущие пенсии. Сейчас 63% НПД поступает в региональный бюджет, а 37% — в фонд ОМС.

В письме сенатор отметил, что в 2024 году число самозанятых превысило 12 млн человек. Это «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию, с одновременным увеличением в последующем нагрузки на бюджеты», предупредил сенатор.

Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что параметры налогового режима для плательщиков НПД не планируется менять до окончания эксперимента в 2028 году. Он напомнил, что самозанятые могут добровольно присоединиться к программе пенсионного страхования. 5 февраля сенатор от Омской области Иван Евстифеев на совещании в Совфеде указал, что из 12 млн самозанятых только 52 тыс. делают добровольные пенсионные отчисления.

В январе RB.RU со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы писал, что по итогам декабря 2024 года число самозанятых в России достигло исторического максимума почти в 12,2 млн человек, тогда как в декабре 2023-го их насчитывалось 9,3 млн. Выручка самозанятых в декабре 2024-го составила 250,3 млрд рублей, в декабре 2023-го она была на уровне 186 млрд рублей (рост на 34%).

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