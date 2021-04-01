Помощник начинающих инвесторов Orca App выходит на второй раунд финансирования

Британский финтех-стартап с российскими корнями Orca App планирует привлечь €5 млн во втором раунде. Об этом RB.ru рассказал представитель проекта.

Приложение компании Orca Investment App дает возможность покупать и продавать акции на британском рынке. Также сервис предлагает инвестировать в торгуемые на бирже фонды (ETF).

В первую очередь сервис нацелен на начинающих инвесторов. В интерфейс встроены подсказки, полезные советы, обучающие материалы, экспертные обзоры и аналитика, пояснили в Orca.

После закрытия раунда стартап намерен добавить в приложение торговлю акциями американских компаний и масштабироваться на основные рынки Европы. Также в ближайших планах компании — получение собственных лицензий на осуществление брокерской деятельности и развитие инфраструктуры. Сейчас на рынке Великобритании приложение работает через регуляторных и административных партнеров.

«Следующим этапом развития проекта станет замена внешних решений собственными разработками. Преимущественно это касается брокерских процессов», — комментирует сооснователь Orca App Денис Гулагин.

На данный момент сервис предлагает инвесторам несолько инвестиционных опций собственной разработки. Одна из них является симбиозом 2 типов ордеров: Market Order и Limit Order. По заявлению Orca, с помощью этого решения пользователь заранее понимает, сколько он потратит на покупку акции.

Также в приложении есть функция Smart Trailing Stop. Она просчитывает оптимальное значение для остановки сделки в зависимости от выставленного инвестором параметра и волатильности актива.

Список ожидания Orca Investment App был запущен в мае 2020 года. По собственным данным, за время этой фазы на платформе зарегистрировалось более 6 тысяч человек. С 24 декабря 2020 года пользователям доступна бета-версия. За 3 месяца приложение скачали 25 тысяч британских инвесторов. Объем сделок, проведенных через сервис, составляет €600 тысяч, рассказали в Orca.

Офис разработки Orca App находится в Санкт-Петербурге. Команда проекта состоит из специалистов из России, Украины, Великобритании и Кипра.

Market order — это действие на осуществление немедленной покупки- продажи акций по самым оптимальным ценам.

Limit order — это ордер, в котором указана цена, по которой инвестор хочет купить или продать акции.

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