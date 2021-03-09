Ослушались Роскомнадзор: Facebook, Twitter и Telegram грозят миллионные штрафы

Facebook, Twitter, TikTok и Telegram грозят штрафы за отказ удалить посты с призывами выйти на несанкционированную акцию в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда. Наказание для Facebook и Twitter может составить 12 млн рублей, мессенджер отдаст 8 млн рублей, TikTok — 4 млн. рублей.

В суд поступило по три протокола в отношении каждой соцсети. В базе данных сказано, что они составлены «по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации)».

Уточняется, что по каждому из протоколов компании могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. Рассмотрение всех протоколов назначено в судебном участке № 422 на 6 апреля.



Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев отметил ТАСС, что TikTok активнее других американских медиаплощадок удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.



Фото: LoboStudioHamburg / Pixabay

