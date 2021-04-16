Соснователи «Делимобиля» вышли из проекта

Компания Delimobil Holding SA, зарегистрированная в Люксембурге, стала единоличным владельцем ООО «Каршеринг Руссия» — ему принадлежит каршеринг «Делимобиль», следует из выписки ЕГРЮЛ.

Ранее контрольный пакет акции «Делимобиля» принадлежал «Фонду Секьютиризации «Микро Фонд», также зарегистрированному в Люксембурге: по информации открытых источников, конечным бенефициаром этой компании является итальянский бизнесмен Винченцо Трани — один из основателей каршеринга.

При этом сооснователи компании Артём Сергеев и Артур Меликян больше не владеют акциями «Каршеринг Руссия»: им принадлежало 16% и 7% акций соответственно. Также из компании вышел Станислав Громов, бывший гендиректор «Делимобиля»: он владел 5% акций.

Кроме того, из каршеринга вышла чешская D-Mobility Worldwide a. s.: именно её долю в 10% «Делимобиль» планировал предложить в рамках pre-IPO. Ранее РБК сообщал, что каршеринг планирует публичное размещение в начале 2022 года.

Под полный контроль Delimobil Holding SA также перешло ООО «Энитайм»: компании принадлежит каршеринг под брендом Anytime, работающий в Беларуси, Казахстане и Чешской Республике, а также сервис подписки на автомобили Anytime Prime. Кроме того, люксембургская компания стала 100%-ым владельцем ООО СММ — компания, зарегистрированная в подмосковных Мытищах, занимается техническим обслуживанием автопарка «Делимобиля».

RB.RU отправил запрос в пресс-службу «Делимобиля», но ответа не получил.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: aapsky/ Depositphotos.