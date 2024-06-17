Сооснователь купленной IBS компании Dunice покинул проект через два года после продажи

Из ООО «Дунайс» ушел сооснователь Артем Дегтярев, продавший принадлежавшие ему 42,68% в компании два года назад IBS, но сохранивший за собой пост гендиректора. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер продолжит руководить компаниями, готовящими школьников к ЕГЭ.

Сооснователь разработчика программного обеспечения ООО «Дунайс» (Dunice, Таганрог) Артем Дегтярев покинул компанию, которую продолжал возглавлять после продажи своей доли. Новым гендиректором компании стал Григорий Кочаров из IT-интегратора IBS, который консолидировал 100% Dunice в феврале 2022 года.

IBS выкупил компанию у Дегтярева, Евгения Пятопала и Сергея Бойченко. После сделки Дегтярев, основавший компанию в 2013 году вместе с Бойченко, сохранил за собой пост гендиректора. По итогам 2023 года чистая прибыль ООО «Дунайс» выросла в 2,8 раза, до 73 млн рублей, выручка — в 1,7 раза, до почти 600 млн рублей.

Также Дегтярев перестал быть гендиректором ООО «Дунайс Альянс», его возглавил Владимир Гернер. Компания была продана вместе с «Дунайс».

В IBS и «Дунайс» не ответили на запросы RB.RU о причинах смены гендиректора. Судя по данным ЕГРЮЛ, Дегтярев после ухода из Dunice сосредоточится на проектах в сфере подготовки школьников к сдаче ЕГЭ. Основанный им проект «Экзамер» по итогам 2023 года принес 2,4 млн рублей чистой прибыли при выручке в 4,3 млн рублей. Из второго проекта, «Турбоподготовки», Дегтярев вышел как собственник, но продолжает оставаться гендиректором. Компания принесла 103 млн рублей чистой прибыли в 2023 году при выручке в 217,8 млн рублей.

За счет покупки «Дунайс» IBS собирался расширить портфель услуг в области заказной разработки мобильных и веб-приложений и усилить присутствие в сегменте среднего бизнеса. В свою очередь, Dunice получил доступ к клиентской, производственной и технологической базам IBS.

«Смена владельца не повлияет на обязательства перед клиентами и не повлечет изменений в оргструктуре. Артем Дегтярев продолжит занимать должность генерального директора компании», — говорилось в заявлений компаний в феврале 2022 года.

Генеральный директор группы компаний IBS Григорий Кочаров тогда сообщил, что синергия усилит направление заказной разработки и расширит продуктовый портфель для клиентов различного масштаба.

Как пояснял управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» IBS Павел Эйделанд, Dunice заинтересовал своей первоклассной командой разработчиков. В 2022 году, по данным «Контур Фокус», в штате организации работало 300 человек, средняя зарплата составляла 74 тыс. рублей. В 2023 году компанию внепланово проверило Управление по вопросам миграции МВД РФ по Ростовской области и выявило нарушение порядка уведомления о заключении трудового договора, был составлен административный протокол.

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