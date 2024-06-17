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Сооснователь купленной IBS компании Dunice покинул проект через два года после продажи

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Из ООО «Дунайс» ушел сооснователь Артем Дегтярев, продавший принадлежавшие ему 42,68% в компании два года назад IBS, но сохранивший за собой пост гендиректора. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер продолжит руководить компаниями, готовящими школьников к ЕГЭ.

Сооснователь купленной IBS компании Dunice покинул проект через два года после продажи

Сооснователь разработчика программного обеспечения ООО «Дунайс» (Dunice, Таганрог) Артем Дегтярев покинул компанию, которую продолжал возглавлять после продажи своей доли. Новым гендиректором компании стал Григорий Кочаров из IT-интегратора IBS, который консолидировал 100% Dunice в феврале 2022 года.

IBS выкупил компанию у Дегтярева, Евгения Пятопала и Сергея Бойченко. После сделки Дегтярев, основавший компанию в 2013 году вместе с Бойченко, сохранил за собой пост гендиректора. По итогам 2023 года чистая прибыль ООО «Дунайс» выросла в 2,8 раза, до 73 млн рублей, выручка — в 1,7 раза, до почти 600 млн рублей.

Также Дегтярев перестал быть гендиректором ООО «Дунайс Альянс», его возглавил Владимир Гернер. Компания была продана вместе с «Дунайс».

В IBS и «Дунайс» не ответили на запросы RB.RU о причинах смены гендиректора. Судя по данным ЕГРЮЛ, Дегтярев после ухода из Dunice сосредоточится на проектах в сфере подготовки школьников к сдаче ЕГЭ. Основанный им проект «Экзамер» по итогам 2023 года принес 2,4 млн рублей чистой прибыли при выручке в 4,3 млн рублей. Из второго проекта, «Турбоподготовки», Дегтярев вышел как собственник, но продолжает оставаться гендиректором. Компания принесла 103 млн рублей чистой прибыли в 2023 году при выручке в 217,8 млн рублей.

За счет покупки «Дунайс» IBS собирался расширить портфель услуг в области заказной разработки мобильных и веб-приложений и усилить присутствие в сегменте среднего бизнеса. В свою очередь, Dunice получил доступ к клиентской, производственной и технологической базам IBS.

«Смена владельца не повлияет на обязательства перед клиентами и не повлечет изменений в оргструктуре. Артем Дегтярев продолжит занимать должность генерального директора компании», — говорилось в заявлений компаний в феврале 2022 года.

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Генеральный директор группы компаний IBS Григорий Кочаров тогда сообщил, что синергия усилит направление заказной разработки и расширит продуктовый портфель для клиентов различного масштаба.

Как пояснял управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» IBS Павел Эйделанд, Dunice заинтересовал своей первоклассной командой разработчиков. В 2022 году, по данным «Контур Фокус», в штате организации работало 300 человек, средняя зарплата составляла 74 тыс. рублей. В 2023 году компанию внепланово проверило Управление по вопросам миграции МВД РФ по Ростовской области и выявило нарушение порядка уведомления о заключении трудового договора, был составлен административный протокол.

Фото на обложке: Elnur / Shutterstock

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