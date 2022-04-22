Российский бизнес Luxoft стал принадлежать группе IBS

20 апреля кипрская Luxoft International передала 100% российского ООО компаниям ООО «ИБС Ит Услуги» и ООО «ИБС» — теперь они владеют и 99% и 1% соответственно, следует из данных ЕГРЮЛ.

«Компания Luxoft передает российский сегмент бизнеса группе компаний IBS. В рамках соглашения переданы два юридических лица: ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) и АНО ДПО "Учебный центр Люксофт" (Luxoft Training)», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя IBS.

IBS — один из крупнейших в России интеграторов, его в 1992 году основали Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий. Компания специализируется на разработке комплексных IT-проектов для бизнеса и госсектора. IBS ранее была крупнейшим акционером Luxoft, в 2019 году компания продала актив американской DXC Technologies. Сумма сделки составила $2 млрд.

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