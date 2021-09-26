Новый закон может разрешить банкам отказаться от бумажных договоров с клиентами

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который позволит банкам отказаться от бумажных договоров с клиентами в пользу электронных версий. Это поможет им сэкономить и, к тому же, спасти множество деревьев.

Депутаты Госдумы этой осенью займутся законом о цифровом архиве, который как раз и освободит банки от необходимости хранения копий всех договоров в бумажном виде, сообщают «Известия».

Уточняется, что сейчас закон обязывает банки иметь физические копии таких документов.

Впрочем, представители крупных банков сообщили, что уже постепенно переходят на безбумажный документооборот, что позволяет значительно сэкономить.

В «Райффайзенбанке» в цифровом виде оформляют 30% сделок на потребительские кредиты, а ВТБ уже провел 15 млн операций с цифровыми подписями. То же касается и других банков.

Экономия, по некоторым оценкам, может достигать 80%, ведь банкам не придется покупать бумагу и арендовать помещения для ее хранения, также это ускоряет процесс совершения сделок с клиентами.

Тем не менее некоторые эксперты опасаются, что отсутствие бумажных документов открывает новые возможности для мошенников, так как идентификация клиента дистанционно оказывается заметно сложнее, к тому же невозможно установить, например, что цифровая подпись не украдена.

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Фото: eldar nurkovic/Shutterstock