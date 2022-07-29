Forbes: Банк России обсуждает возможность отмены долларовых торгов на бирже

Банк России обсуждает возможность отмены торгов долларами США на бирже, рассказали источники Forbes. Это может произойти в случае введения санкций против Московской бирже и Национального клирингового центра.

Об обсуждении в Центральном Банке вероятности отмены биржевых торгов долларом США пишет Forbes со ссылкой на участников рынка.

Если в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) введут санкции, то торги долларом США, фунтом стерлингов и евро на бирже будут остановлены. Также будут заморожены средства клиентов НКЦ, хранящиеся в иностранных банках, которые оцениваются в $30-50 млрд.

Банк России решает, как при таком сценарии определять курс валюты. В 2014 году регулятор уже создал план действий на подобный случай, но он не берет в расчет полную отмену торгов на бирже.

Для расчета курса валют Центральный Банк рассматривает возможность создания российского аналога Bloomberg. Через его механизмы регулятор будет определять курс на основе показателей крупнейших банков.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock