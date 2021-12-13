Россиянам без суда спишут свыше 2 млрд рублей долгов

Внесудебным банкротством с момента ее появления воспользовались 6 тыс. россиян. При этом общая сумма безнадежных долгов граждан превысила 2 млрд рублей.

Сейчас от обязательств на 1,23 млрд рублей освободилось свыше 3,5 тыс. человек, по оставшимся заявлениям не прошел полугодовой срок, по истечении которого их долги тоже будут списаны, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов.

По итогам ноября, по его словам, доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин подтвердил, что доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре этого года против 30% годом ранее.

По его словам, это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей.

В Сбербанке количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед организацией остается стабильным. Сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. В ПСБ, «Росбанке», РНКБ, «Открытии» «Райффайзенбанке» и «Зените» не фиксируют доли таких клиентов.

По данным ОКБ, число граждан с долгом до 0,5 млн рублей, потенциально подходящих под эту процедуру, сейчас составляет почти 5 млн человек.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, что в ближайшее несколько лет количество таких долгов будет увеличиваться. Однако если экономическая ситуация будет благоприятной, то, потенциал для рынка банкротств может исчерпать себя и ежегодное количество таких случаев составит 150-200 тыс., включая классическую и упрощенную схемы.

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