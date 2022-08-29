Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали чаще брать карты с овердрафтом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В июле граждане России активнее брали карты с овердрафтом — выдача увеличилась на 26,3%. Это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших зарубежных компаний. Сумма выдач выросла до 1,43 млрд рублей.

Россияне стали чаще брать карты с овердрафтом

Средний чек по такому виду кредитования уменьшился почти на 10% — до минимальных с июля прошлого года 47,7 тыс. рублей,  в «Скоринг бюро», передает агентство «Прайм».

Овердрафт — это тот же кредит. Банк выдает его на определенных условиях: заранее оговаривает максимальную сумму кредита, проценты по нему, беспроцентный период (если он есть), штрафы и пени в случае просрочки.

Задолженность по картам с овердрафтом увеличилась до 14,8 млрд рублей. При этом число таких карт на руках у граждан выросло до 607,4 тыс. штук.

В «Скоринг бюро» пояснили, что такая активность является краткосрочной, поэтому вряд ли овердрафтное кредитование вырастет в будущем. По словам аналитиков, его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  2. 2 Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?
  3. 3 Из мобайла — в веб: как интернет-банку на смартфоне заменить мобильное приложение
  4. 4 ​​​​Совкомбанк и «Сколково» проведут соревнование по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы
  5. 5 Банковская бизнес-аналитика без розовых очков: как узнать, окупится ли внедрение аналитического ПО

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ