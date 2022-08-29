Россияне стали чаще брать карты с овердрафтом

В июле граждане России активнее брали карты с овердрафтом — выдача увеличилась на 26,3%. Это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших зарубежных компаний. Сумма выдач выросла до 1,43 млрд рублей.

Средний чек по такому виду кредитования уменьшился почти на 10% — до минимальных с июля прошлого года 47,7 тыс. рублей, в «Скоринг бюро», передает агентство «Прайм».

Овердрафт — это тот же кредит. Банк выдает его на определенных условиях: заранее оговаривает максимальную сумму кредита, проценты по нему, беспроцентный период (если он есть), штрафы и пени в случае просрочки.

Задолженность по картам с овердрафтом увеличилась до 14,8 млрд рублей. При этом число таких карт на руках у граждан выросло до 607,4 тыс. штук.

В «Скоринг бюро» пояснили, что такая активность является краткосрочной, поэтому вряд ли овердрафтное кредитование вырастет в будущем. По словам аналитиков, его рост закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками.

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