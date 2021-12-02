Ozon и «Яндекс» увеличили капиталы собственных банков

За прошедшие три месяца капитал «Ozon банк» удвоился, «Яндекс-банка» увеличился в 1,6 раз. Эксперты полагают, что это позволяет банкам маркетплейсов развернуть потребительское кредитование и войти в число 65–75 крупнейших по этому показателю.

На 1 ноября капитал «Яндекс-банка» вырос до 1,64 млрд рублей, «Ozon банка» — до 0,78 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Обе компании не раскрыли до какого уровня планируется наращивать капитал и будущие задачи банков.

В «Яндексе» отметили, что докапитализация рассчитана на рост бизнеса. Пока же бизнес невелик: активы «Яндекс-банка» лишь приближаются к 2 млрд рублей, а у «Ozon банка» — к 1 млрд рублей.

Глава банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин заявил, что «Яндекс-банк» с этим капиталом может нарастить активы до 12–14 млрд рублей, а «Ozon банк» с учетом меньшего капитала — до 6–7 млрд рублей.

Источники газеты на банковском рынке полагают, что у банков модели развития, скорее всего будут отличаться. Один из них отметил, что «Яндекс» может отбирать себе клиентов из числа, тех, кто ищет товары на на «Яндекс.Маркете», а других — отдавать банкам-партнерам.

Для «Ozon банк», считают эксперты, лучше развивать рассрочку на картах Ozon. Их количество уже превысило 1,5 млн штук. Один из них пояснил, что рассрочка хороша тем, что в этом случае происходит софинансирование покупки со стороны банка, магазина и производителя товара, в результате ставка по кредиту получается ниже, чем при классическом кредитовании, значит, она оказывает меньшее давление на капитал.

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