Ozon запустил экспресс-доставку гаджетов Apple

Интернет-платформа Ozon запустила экспресс-доставку гаджетов от Apple. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Ozon.

Экспресс-доставка действует в Москве и Московской области. Маркетплейс доставляет гаджеты из дарксторов Ozon, расположенных в разных районах столицы.

На этапе пилотного запуска можно заказать четыре модели iPhone: 11 и SE 2020, iPhone 7 и iPhone XR. Также Ozon доставляет смарт-часы Apple Watch Series 3 и 5, наушники AirPods и AirPods Pro и некоторые аксессуары для iPhone.

По словам представителей маркетплейса, в дальнейшем ассортимент расширят за счет устройств Apple и других брендов: Xiaomi, Samsung, Honor и Huawei.

Доступные для быстрой доставки товары помечены бейджем «экспресс». Как рассказали в Ozon, в 30 районах Москвы доставка занимает от 40 минут, в других зонах товар привозят в день заказа, если он сделан до 15 часов.

Напомним, 15 сентября Apple провела ежегодную презентацию новых устройств. Компания представила смарт-часы Apple Watch Series 6 с функцией измерения уровня кислорода в крови. Также Apple рассказала о новом iPad и единой подписке Apple One, которая объединяет Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы.

Фото: NYC Russ / Shutterstock