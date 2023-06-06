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Ozon выйдет на рынок Армении

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Маркетплейс Ozon собирается выйти на рынок Армении через несколько месяцев. Уже осенью компания планирует запустить продажи, анонсировал глава Ozon Сергей Гончаров на форуме для предпринимателей COM.E On. По его словам, компания откроет в республике локальный маркетплейс.

Ozon выйдет на рынок Армении

Также будет создана собственная логистическая инфраструктура. Для работы на маркетплейсе компания будет привлекать местных продавцов.

Они получат возможность реализовывать свою продукцию как в самой республике, так и в РФ.

Ранее маркетплейс вышел на рынок Казахстана. Ozon запустил в этой стране два логистических центра. Первый — в феврале текущего года, второй — в мае. Также маркетплейс запустил бизнес в Киргизии, в компании уточнили, что продажи в этой стране начнутся в июле. С 2021 года компания работает в Беларуси.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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