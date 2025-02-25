«Озон банк» дал прогноз по просроченным кредитам в материалах для коллекторов

«Озон банк» опубликовал данные для коллекторов об ожидаемом уровне просроченных кредитов — 7-9 млрд рублей в 2025 году, узнал RB.RU. Кредитная организация в феврале искала партнеров для работы с должниками на досудебной стадии.

«На 2025 год прогнозируется 7-9 млрд рублей просроченных кредитов», — говорится в материалах тендера, с которыми ознакомился RB.RU в системе «Контур.Закупки».

В феврале банк провел закупочную процедуру по поиску партнеров на долгосрочный период по предоставлению услуг в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц по кредитным договорам на территории России. В материалах говорится, что процедура была завершена 10 февраля.

Как заявил RB.RU представитель Ozon, тендер был отменен из-за ошибки в данных. О какой именно ошибке идет речь, он не пояснил. По его словам, сотрудникам банка пришлось отменять тендер через процедуру подведения итогов с дальнейшим завершением, так как другой технической возможности его отменить не было. Поэтому официально тендер был не отменен, а завершен.

К работе, согласно материалам тендера, планировалось привлечь только коллекторские агентства, включенных в государственные реестры. В качестве заказчиков собирались выступить ООО «Озон Банк» и ООО «Озон Финрешения».

В материалах уточнялось, что должниками будут являться физические лица с просрочкой от 4 до 120 дней, находящиеся на досудебной стадии. Они будут передаваться в работу коллекторским агентствам на срок 116 календарных дней. Сотрудникам агентств планировалось поручить досудебную работу по «обзвону» должников, актуализации данных о них. Все разговоры с должниками должны быть записаны и доступны в Ozon.

Чистая ссудная задолженность «Озон банка» на 1 октября 2024 года составляла 156,3 млрд рублей, на конец 2023 года — 45,8 млрд рублей.

Управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский отметил, что просрочка по обслуживанию кредитов закладывается финансовыми организациями при расчете в том числе процентной ставки. По словам эксперта, в среднем доля кредитов, которые не могут быть возвращены в срок, может достигать 20%, то есть каждый пятый заемщик в той или иной степени допускает просрочку по обслуживанию заемного обязательства.

«Раскрытые для коллекторов сведения об ожидаемого уровне просроченной задолженности носят вероятностный характер и используются в том числе для определения ценообразования закупаемых у коллекторских агентств услуг. Раскрытый показатель в целом соответствует тем объемам просроченной задолженности, которая формируется у других финансовых учреждений. Думаю, что заявленные "Озон банком" данные являются несколько заниженными, поскольку раскрытие реального размера просроченной задолженности не в интересах самого банка», — заявил юрист.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко говорит, что 7-9 млрд рублей — небольшая доля просроченных кредитов при учете, что у компании 27 млн активных клиентов, а общая сумма выданных займов на октябрь 2024 года достигла 156 млрд рублей. По его словам, коллекторы смогут обработать долг клиентов перед «Озон банком» с помощью искусственного интеллекта. Роботы будут обзванивать должников и затем готовить иски в суд, если понадобится.

Адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков считает, что обращение к коллекторам со стороны бизнеса может свидетельствовать о том, что затраты на самостоятельное взыскание превышают стоимость услуг.

«Объем необходимой работы по взысканию долгов может попросту парализовать юридический отдел компании, а также быть невыгодным с точки зрения бухгалтерского учета. Кроме того, с увеличением размера судебных пошлин взыскивать долги судебным путем для банков стало еще менее выгодно», — пояснил эксперт.

Яблоков напомнил, что коллекторские агентства, по общему правилу, выкупают долг перед компанией с «большой скидкой», получая право требовать такой долг уже в свою пользу.

Ранее RB.RU сообщал, что «Озон банк» собирается развивать банкоматную сеть. Первые устройства должны появиться в начале 2025 года. Организация заказывает разработку ПО в расчете на 5 тыс. устройств.

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